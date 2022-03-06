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Сегодня, 14:41

В UFC официально объявили бой Чимаева и Бернса

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев все-таки встретится с бразильцем Гилбертом Бернсом. Как сообщает пресс-служба UFC в Instagram, их поединок станет частью турнира UFC 273.

Турнир UFC 273 состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле (США).

На счету Чимаева 10 побед в 10-ти поединках, у Бернса — 20 побед и 4 поражения. Как сообщил Дана Уайт после турнира UFC 272, победитель данного противостояния станет следующим претендентом на титульный бой в полусреднем весе.

Хамзат Чимаев
UFC
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