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Сегодня, 14:27

Чимаев раскритиковал бой Ковингтона против Масвидаля

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев раскритиковал бой Колби Ковингтона против Хорхе Масвидаля.

«Дерьмовый бой», — написал Чимаев в Twitter.

Ковингтон единогласным решением судей победил Масвидаля в главном событии турнира UFC 272, который состоялся в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе. За поединком в качестве зрителя наблюдал Хамзат Чимаев.

Чимаев проведет следующий поединок на турнире UFC 273, который пройдет в ночь на 10 апреля в Джексонвилле. Соперник — экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс.

Колби Ковингтон
Хамзат Чимаев
Хорхе Масвидаль
UFC
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