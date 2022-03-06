Чимаев раскритиковал бой Ковингтона против Масвидаля

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев раскритиковал бой Колби Ковингтона против Хорхе Масвидаля.

«Дерьмовый бой», — написал Чимаев в Twitter.

Ковингтон единогласным решением судей победил Масвидаля в главном событии турнира UFC 272, который состоялся в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе. За поединком в качестве зрителя наблюдал Хамзат Чимаев.

Чимаев проведет следующий поединок на турнире UFC 273, который пройдет в ночь на 10 апреля в Джексонвилле. Соперник — экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс.