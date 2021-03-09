В UFC официально анонсировали следующий поединок Абубакара Нурмагомедова

Российский полусредневес Абубакар Нурмагомедов проведет следующий поединок 28-го марта на UFC 260. Его соперником станет американец Джаред Гуден, об этом сообщает пресс-служба UFC Russia.

Абубакар (15-3-1) — двоюродный брат действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В дебютном бою, который состоялся на UFC Fight Night 163 в ноябре 2019 в Москве, Абубакар уступил досрочно в первом раунде немцу Давиду Заваде.

?Гуден (15-7) провел в UFC один поединок, в ноябре прошлого года проиграв решением судей Алану Джубану.