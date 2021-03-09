Уайт рассказал, с кем встретится чемпион UFC Блахович в следующем бою

Президент UFC Дана Уайт пообещал Гловеру Тейшейре титульный шанс против действующего чемпиона Яна Блаховича.

«Гловер [следующий] - 100 процентов», — сказал Уайт журналистам, включая «СЭ», на пресс-конференции после турнира UFC 259.

Польский чемпион Блахович не против встречи с бразильским ветераном Тейшейрой, но при условии, если бой состоится не раньше сентября.

«Я хочу взять перерыв — минимум на полгода, — заявил Блахович в беседе с репортерами после боя. — Хочу провести некоторое время со своей семьей. Я — отец. У меня только недавно родился ребенок, и я не провожу с ним времени, потому что мне нужно готовиться к бою. Если он захочет подождать, то (Тейшейра) будет моим следующим соперником».

В главном событии UFC 259, который завершился в прошлую субботу в Вегасе, Блахович одержал победу решением судей над ранее непобежденным Исраэлем Адесаньей.

Свой последний поединок Тейшейра провел в ноябре прошлого года против опасного нокаутера Тиаго Сантоса. Гловер смог одержать победу удушающим приемом в третьем раунде. В настоящее время бразильцу 41 год. ?