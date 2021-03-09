Боец ММА Александр Емельяненко рассказал о своем образовании.

«В детстве мечтал стать спортсменом. Все мечтали стать космонавтом, милиционером, а я с детства говорил, что буду спортсменом. Потому что с детского садика я уже начал ходить со старшим братом на секцию по дзюдо.



В школе был твердым троечником. После школы закончил только сейчас вот закончил деканат на нефтяника. У меня два высших образования — экономическое и нефтяное. Я декан. Какая специальность по экономике? Экономика и управление предприятиями в городском хозяйстве», — сказал Емельяненко в интервью ютуб-каналу «KOVALENKO».

24 июля прошлого года Емельяненко проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову на турнире ACA 107.