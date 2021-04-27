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В UFC надеются, что Петр Ян снова проведет бой за титул

08:56
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В UFC надеются, что российский боец Петр Ян снова проведет поединок за чемпионский титул. Об этом заявил вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский.

Ян потерял титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории в бою против американца Алджамейна Стерлинга в начале марта. Россиянин был дисквалифицирован за запрещенный удар коленом.

«Любые события, будь они случайные или нет, с тем или иным героем, которым несомненно является боец, вызывают сопереживание и интерес, — цитирует ТАСС Громковского. — Люди по-разному к этому относятся, это вызывает споры. Но все это увеличивает знание аудитории о том или ином бойце. Поэтому в какой-то степени в этом событии есть и положительный медийный эффект».

«Очень надеемся, что Петр в скором времени сможет снова подраться за пояс и вернуть его себе. Если это произойдет в ближайшее время, это будет очень большим событием для нас. Ведь в случае победы он будет дважды чемпионом UFC, надеюсь, что такой бой состоится», — добавил Громковский.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11250763

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