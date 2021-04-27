Бывший чемпион UFC Кормье хочет провести бой со звездой YouTube

Бывший UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил заинтересованность в поединке с известным YouTube-блогером Джейком Полом, но только при одном условии, что встреча пройдет по правилам ММА.

«Я не хочу драться с Джейком Полом. Но в то же время я не позволю ему проявлять ко мне неуважение. Позвольте мне рассказать кое-что о Джейке Поле, и для этого мне придется вспомнить шаг, на который пошел Конор МакГрегор, — сказал Кормье в эфире DC & Helwani. — Конор вышел подраться с Флойдом, заработал куча денег, потом что был обязан. Флойд Мейвезер — величайший боксер всех времен, поэтому ты должен играть на его территории. Зачем мне идти и боксировать с Джейком Полом? Я заработал свои деньги, когда был чемпион в тяжелом весе. Мне не нужно гнаться за чеком.

Мне 42 года, у меня проблемы со спиной и прочее, но я вот что скажу: я разобью его и причиню ему сильную боль, — добавил Кормье. — Я не хочу боксировать с ним, не хочу драться с ограниченными правилами. Если ты действительно хочешь драться, тогда бейся со мной по правилам смешанных единоборств. Я скину вес до 93 кг и разобью этого паренька, причину ему боль, после чего он может вернуться к боям с другими парнишками из YouTube».

Последний бой Кормье провел в августе прошлого года против Стипе Миочича, уступив ему единогласным решением судей. После этого он объявил о завершении карьеры.

Блогер Джейк Пол в середине апреля в Атланте провел бой по правилам профессионального поединка против ныне отставного бойца ММА Бена Аскрена. Ютубер тогда победил нокаутом в первом раунде.