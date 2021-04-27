Макгрегор отказался от боя с Порье в полусреднем весе

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отказал американскому бойцу Дастину Порье, который предложил ирландцу подраться в полусреднем дивизионе.

«Давай сделаем это в полусреднем весе. Три боя, три разные весовые категории», — написал Порье в Twitter.

«Нет», — ответил Макгрегор.

Третий поединок Макгрегора и Порье в лекгом весе состоится 10 июля.

Напомним, в первом бою (в сентябре 2014 года) ирландец нокаутировал американца в первом раунде.

Во втором поединке (в январе 2021 года) уже Порье отправил в нокаут Макгрегора во втором раунде.