В Союзе ММА России рассказали, как решить проблему отстранения российских спортсменов

Исполняющий обязанности президента Союза ММА России Андрей Терентьев рассказал, что планирует создать альтернативную федерацию, если международная федерация смешанных боевых искусств (IMMAF) не вернет российских спортсменов.

«Надеемся, что у нас в следующем году будет решение от международной Федерации IMMAF. Если в течение нескольких месяцев нас не вернут в ее состав, то мы будем создавать свою альтернативную международную федерацию. Очень много стран готовы нас поддержать. Со всеми есть общение. У нас есть контакты и с IMMAF, где нам приостановили членство. Там все руководство за то, чтобы вернуть нашу команду, но они испытывают политическое давление и не могут продавить этот момент и допустить нас», — приводит слова Тереньтева MMA.Metaratings.ru.

В 2022 году членство Союза ММА России в IMMAF было приостановлено, а российские спортсмены с тех пор не могут выступать в международных соревнованиях.