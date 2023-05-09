В RCC Hard назвали условие для проведения совместного турнира Top Dog и Hardcore

Исполнительный директор RCC и кулачной лиги RCC Hard Николай Клименко заявил «СЭ», что готов организовать турнир в формате «стенка на стенку» между Top Dog и Hardcore.

«У нас очень большой карман, и для нас это (финансы) не проблема, — сказал Клименко «СЭ». — Тут больше вопрос к Hardcore: готов ли промоушен выставлять своих спортсменов на нейтральной площадке. Мне кажется, что будет очень тяжело договориться. C Top Dog мы очень легко нашли общий язык. Еще раз хотел бы поблагодарить лигу за то, что она предоставила своих топовых бойцов. Два чемпиона и шесть бойцов Top Dog принимали участие в этом ивенте [RCC Hard].

Были ли попытки вести диалог с Hardcore? Честно, напрямую [с Анатолием Сульяновым] не общались. Общались через менеджеров. Нужно признать, что у нас это первый ивент. Было 15 пар, было очень тяжело наполнить файт-кард бойцами. Просто руки не дошли полностью посотрудничать с Hardcore. Возможно, на следующем большом ивенте это получится, но, в первую очередь, вопросы нужно задавать Анатолию. Мы готовы к сотрудничеству, мы открыты. Мне кажется, что это [лига RCC Hard] идеальная нейтральная площадка, где бойцы могут побиться».

В главном событии первого турнира кулачной лиги RCC Hard, который проходил 29 апреля в Екатеринбурге, боец лиги Top Dog Сергей Калинин по прозвищу Кратос судейским решением победил бразильца Кристиана Фролича.