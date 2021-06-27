В перестрелке с полицией был застрелен президент Ярославской федерации тайского бокса
15:55
В перестрелке с полицией в деревне Горяшино Ивановской области был застрелен президент Ярославской федерации тайского бокса Евгений Мареев, сообщает Telegram-канал 112.
58-летний мужчина сначала выстрелил в знакомого после ссоры. А при задержании оказал вооруженное сопротивление и произвел прицельные выстрелы из автомата Калашникова по сотрудникам. После этого, Мареев был обезврежен ответным огнем, в результате чего получил смертельное ранение. По предварительным данным, мужчина был пьян.
В ходе осмотра на даче у спортсмена были обнаружены автомат и патроны. Разрешения на хранение оружия у Мареева не было.
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