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В перестрелке с полицией был застрелен президент Ярославской федерации тайского бокса

15:55

В перестрелке с полицией в деревне Горяшино Ивановской области был застрелен президент Ярославской федерации тайского бокса Евгений Мареев, сообщает Telegram-канал 112.

58-летний мужчина сначала выстрелил в знакомого после ссоры. А при задержании оказал вооруженное сопротивление и произвел прицельные выстрелы из автомата Калашникова по сотрудникам. После этого, Мареев был обезврежен ответным огнем, в результате чего получил смертельное ранение. По предварительным данным, мужчина был пьян.

В ходе осмотра на даче у спортсмена были обнаружены автомат и патроны. Разрешения на хранение оружия у Мареева не было.

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