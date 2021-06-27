Олег Тактаров: «Волков - молодец. Он не выиграл, но и не проиграл»

Победитель UFC 6, экс-боец ММА Олег Тактаров проанализировал поединок Александра Волкова и Сирила Гана на турнире UFC Fight Night 190.

Тактаров заявил, что остался доволен выступлением Волкова.

«Я считаю, что Волков провел отличный бой. Признаюсь, я думал, что будет чуть хуже. Я не общался с его лагерем, но видно, что у Волкова нет базы, которая закладывается только в горах. Тактика была правильной, было видно в первом раунде, что была заготовка, но когда во втором раунде Сирил поменял тактику, Волков ее не поменял, но не потому, что не хватило тренерской мысли, а просто не хватило здоровья.

Он перестал бить ногами в переднюю ногу, думал, что может устать. Не уверен был в том, что до пятого раунда все продлится. Четвертый раунд был решающий, там надо было додавить, но здоровья уже не хватало», - сказал экс-боец на видео в Instagram.

Тактаров отметил, что Волков выглядел в этом бою конкурентно, поэтому у него до сих пор остаются шансы дойти до титула.

«Но в любом случае дотерпел, и все было нормально, я бы сказал, что первые четыре раунда можно было с натяжкой дать 2-2. А в пятом раунде вы сами видели, там был тычок в глаз, который говорит о том, какие наши оппоненты благородные.

После поединка Нганну и Гана я с удовольствием посмотрю реванш Сирила с Сашей – это может случиться, потому что у Волкова есть все, чтобы победить, и пройти всех соперников, которых ему будут давать после. Главное, сейчас не ломаться. В UFC увидели, что он конкурентоспособен, и я надеюсь, что его будут дальше двигать и не давать ему простоя. Волков - молодец. Он не выиграл, но и не проиграл», - подытожил Тактаров.

Пятираундовый поединок Волков - Ган прошел в ночь с 26 на 27 июня. 31-летний француз сумел одержать победу единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46). Соперники оспаривали статус следующего претендента на титул в тяжелом весе.