Обвиняемый в растлении ребенка Кейна Веласкеса не признает вину

43-летний Гарри Юджин Гуларте не признал себя виновным ни в одном из обвинений, связанных с непристойными или похотливыми действиями в отношении ребенка бывшего чемпиона UFC Кейна Веласкеса (14-3). Об этом сообщает издание MMA Fighting.

Тем не менее судья города Санта-Клара, Калифорния, издал запрет на контакт Гуларте с предполагаемой жертвой — американец не должен подходить к ребенку Веласкеса ближе чем на 92 метра. Кроме того, Гуларте должен явиться в суд 20 сентября для предварительного слушания по делу Веласкеса.

Ранее Гуларте был арестован по подозрению в неоднократном растлении 4-летнего сына Веласкеса в детском учреждении, которым заведует мать Гуларте. Мужчина внес залог и вышел из-под заключения 25 февраля. Ему было предписано оставаться дома, носить с собой электронный браслет и держаться подальше от детей младше 14 лет.

Веласкес был арестован первого марта в связи с покушением на убийство. Американец преследовал Гуларте. 17 мая суд отказал Веласкесу в освобождении под залог.