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В Неваде запретили все спортивные мероприятия. Там должен пройти бой между Хабибом и Фергюсоном

00:21
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Атлетическая комиссия штата Невада приостановила все спортивные мероприятия на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, сообщает в своем Twitter журналист Майк Копинджер.

Руководство UFC собиралось перенести ближайшие турниры в Лас-Вегас (США). Ранее два турнира поменяли место проведения, они должны были состояться в Коламбусе и Портленде. Пока неизвестна судьба UFC 249, в главном бою вечера россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет защиту титула в легком весе против американца Тони Фергюсона.

На счету 31-летнего россиянина 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона— 25 побед и 3 поражения. Поединок между ними должен состояться 18 апреля.

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