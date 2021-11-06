В лиге Хабиба готовы отпустить Шлеменко, если бойцу предложат бой в Bellator

Президент промоушена Хабиба Нурмагомедова Eagle FC Шамиль Завуров заявил, что руководство лиги готово отпустить средневеса Александра Шлеменко, выступающего под эгидой этой организации, если бойцу предложат контракт с Bellator.

«У нас всегда дружеские отношения со всеми бойцами, — ответил Завуров журналистам, включая «СЭ». — У нас если боец попадает в UFC или Bellator, мы ни в коем случае его не держим. Если до этого дойдет, [что Шлеменко предложат бой в Bellator], то мы просто сядем за стол переговоров, и мы к придем к одному. Ребята, когда они поднимаются, мы даем им шанс. Если у кого-то, например, появляется шанс попасть в UFC, зачем его держать?».

В главном событии турнира EFC 42, который состоялся 17 октября в Сочи, Шлеменко единогласным решением судей выиграл у Артура Гусейнова.

Следующим соперником Шлеменко может стать действующий чемпион EFC в среднем весе Фаридун Одилов в случае его победы на EFC 43, который состоится 10 декабря в Москве.