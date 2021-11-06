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Президент лиги Хабиба: «Мы скоро начнем проводить турниры за океаном»

Лига Хабиба Нурмагомедова начнет проводить турниры в США со следующего года
14:15
Шамиль Завуров. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Завуров. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Лига Хабиба Нурмагомедова EFC со следующего года начнет проводить турниры в США. Об этом заявил президент EFC Шамиль Завуров в интервью «СЭ» после турнира ACA 131 в Москве.

«Мы скоро начнем проводить турниры за океаном. У нас впереди большие планы, — сказал Завуров «СЭ». — То, что Александр [Емельяненко] подерется у нас, то, что хайп вокруг этого боя будет, но я не думаю, что он принесет большую пользу для нашей лиги».

«Мы работаем над этим. Я думаю, что в следующем году [будет турнир EFC] в США. Плотно работаем, и я думаю, что в следующем году у нас получится организовать турнир за океаном».

Последний турнир EFC состоялся 17 октября в Сочи. В главном событии вечера прославленный российский средневес Александр Шлеменко встретился с опытным соотечественником Артуром Гусейновым, выиграв у него единогласным решением судей.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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