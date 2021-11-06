Александр Шлеменко может перейти в UFC после завоевания пояса в лиге Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко может перейти в UFC в случае завоевания пояса в лиге Хабиба Нурмагомедова EFC. Об этом заявил президент Eagle FC в интервью «СЭ».

«Может ли Александр Шлеменко оказаться в UFC после нескольких побед в EFC? Да, конечно, — сказал Завуров «СЭ». — Если он станет чемпионом [EFC], то он уверенно может попасть в UFC».

«Хабибу будет интересно помочь Шлеменко попасть в UFC, потому что с нашей лиги уже несколько ребят ушли за океан — кто-то в PFL, кто-то в Bellator, кто-то в Contenders. Поэтому Хабибу интересно, почему нет? Мы же всегда говорили, что готовы отпускать, содействовать этому».

«Готов ли Шлеменко конкурировать на высоком уровне в UFC? Ну это мы выясним после того, как он подерется с нашим чемпионом. Годы тоже берут свое. Шлеменко — немолодой боец. В свое время он все доказал. Может быть, он еще чувствует порох в пороховницах. В UFC нереальных бойцов нет. Поэтому Шлеменко тоже может уверенно там конкурировать. Не могу сказать, что он дойдет до чемпионского пояса, так как для этого потребуется время. В UFC для этого может потребоваться несколько лет».

В своем последнем бою, который состоялся 17 октября на турнире EFC 42 в Сочи, Шлеменко победил Артура Гусейнова единогласным решением судей.

На счету 37-летнего 61 победа, 13 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.