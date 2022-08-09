Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:17

В Дагестане планируют создать туристические маршруты по местам тренировок Хабиба Нурмагомедова

Читать «СЭ» в

Заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Анна Безрукова сообщила, что в регионе создадут туристические маршруты по местам, где жили и тренировались знаменитые спортсмены.

«Дагестан — это кузница олимпийцев в вольной борьбе. В этом направлении у нас есть идеи о формировании неких олимпийских маршрутов, то есть будут формироваться маршруты по местам рождения олимпийцев. Сейчас пользуются популярностью места, где тренировался Хабиб Нурмагомедов, Абдулрашид Садулаев.

Маршруты уже хаотично сами создаются, потому что самостоятельные туристы находят, где родился Хабиб Нурмагомедов, приезжают туда.

Есть такая тенденция — тренеры, которые работают с детьми в других регионах, делают сами себе такие сборы для своих воспитанников, приезжают в Дагестан именно в те места, где воспитывались наши спортсмены», — приводит слова Безруковой ТАСС.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/15426677
Хабиб Нурмагомедов
0
Читайте также
Жена Бекхэма ненавидит невесту сына. Виктория снова оказалась в центре скандала
Обвал Влашича, Крала и Ларссона. Как футболисты из РПЛ быстро дешевеют в Европе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пауло Коста расстался с менеджером. Теперь бойца UFC представляет его девушка
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости