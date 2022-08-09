В Дагестане планируют создать туристические маршруты по местам тренировок Хабиба Нурмагомедова

Заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Анна Безрукова сообщила, что в регионе создадут туристические маршруты по местам, где жили и тренировались знаменитые спортсмены.

«Дагестан — это кузница олимпийцев в вольной борьбе. В этом направлении у нас есть идеи о формировании неких олимпийских маршрутов, то есть будут формироваться маршруты по местам рождения олимпийцев. Сейчас пользуются популярностью места, где тренировался Хабиб Нурмагомедов, Абдулрашид Садулаев.

Маршруты уже хаотично сами создаются, потому что самостоятельные туристы находят, где родился Хабиб Нурмагомедов, приезжают туда.

Есть такая тенденция — тренеры, которые работают с детьми в других регионах, делают сами себе такие сборы для своих воспитанников, приезжают в Дагестан именно в те места, где воспитывались наши спортсмены», — приводит слова Безруковой ТАСС.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.