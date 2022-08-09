Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:25

Абубакар Нурмагомедов подерется с Гаджи Омаргаджиевым на UFC 280 в Абу-Даби

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

32-летний полусредневес Абубакар Нурмагомедов (16-3) проведет бой против соотечественника Гаджи Омаргаджиева (13-1) 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает журналист Марсел Дорф в Twitter.

Нурмагомедов в прошлом бою одолел Джареда Гудена (20-7) единогласным решением судей 27 марта 2021 года на UFC 260 в Лас-Вегасе, США.

Омаргаджиев потерпел первое поражение в прошлом бою против бразильца Кайо Борральо (12-1) 16 апреля на UFC on ESPN 34 в Лас-Вегасе, США.

Абубакар Нурмагомедов
UFC
ММА
0
Читайте также
Жена Бекхэма ненавидит невесту сына. Виктория снова оказалась в центре скандала
«Барселона» летит в экономическую пропасть. Футболистам не платят зарплаты, а Левандовски не могут заявить в Ла Лигу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Дагестане планируют создать туристические маршруты по местам тренировок Хабиба Нурмагомедова

Боец UFC выбыл из поединка. Он порезал сухожилие об унитаз
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости