Абубакар Нурмагомедов подерется с Гаджи Омаргаджиевым на UFC 280 в Абу-Даби

32-летний полусредневес Абубакар Нурмагомедов (16-3) проведет бой против соотечественника Гаджи Омаргаджиева (13-1) 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает журналист Марсел Дорф в Twitter.

Нурмагомедов в прошлом бою одолел Джареда Гудена (20-7) единогласным решением судей 27 марта 2021 года на UFC 260 в Лас-Вегасе, США.

Омаргаджиев потерпел первое поражение в прошлом бою против бразильца Кайо Борральо (12-1) 16 апреля на UFC on ESPN 34 в Лас-Вегасе, США.