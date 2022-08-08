Пауло Коста расстался с менеджером. Теперь бойца UFC представляет его девушка

31-летний бразильский боец UFC Пауло Коста (13-2) за две недели до боя с Люком Рокхолдом (16-5) сообщил, что теперь его дела ведет не Валлид Исмаил, а его девушка Тамара Алвес.

«Не могу сказать ничего плохого в сторону Валлида. Он честный человек, профессионал. Просто у нас разные взгляды на мою карьеру. Из-за этого мы решили больше не работать вместе», — сказал Коста на своем YouTube-канале.

Ранее Исмаил расстался с чемпионом UFC в наилегчайшем весе Дейвесоном Фигередо (21-2) из-за разногласий по поводу введения временного пояса чемпиона, который сейчас принадлежит Брэндону Морено (20-6).

Коста подерется с Рокхолдом 20 августа на UFC 278 в «Энерджи Солюшн-арена» в Солт-Лейк-Сити, США.