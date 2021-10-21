В Bellator отказались отвечать на вопрос об Александре Емельяненко
21 октября, 14:57
В Bellator отказались отвечать на вопрос о том, велись ли переговоры с россиянином Александром Емельяненко.
«Давайте оставим без комментариев», — сказал ведущий пресс-конференции Bellator перед турниром в Москве.
В августе Александр Емельяненко заявил о готовности выступить на турнире Bellator 269 в Москве, в главном событии которого его родной брат Федор Емельяненко встретится с американцем Тимоти Джонсоном.
На счету 45-летнего Федора Емельяненко в ММА — 39 побед, 6 поражений, и один бой был признан несостоявшимся. На счету 36-летнего Тимоти Джонсона 15 побед и 7 поражений.
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