В Bellator назвали дату титульного боя Амосова и Пейджа

В Bellator анонсировали титульный бой в полусреднем весе между украинцем Ярославом Амосовым и американцем Майклом Пейджем.

Поединок должен состоятся 13 мая 2022 года на турнире в Лондоне.

Yaroslav Amosov vs. Michael «Venom' Page! ?



Bellator MMA returns to London with a Welterweight World Title fight LIVE at The SSE Arena, Wembley, 13/5 ???#BellatorLondon pic.twitter.com/NcVqbVMKea — Bellator Europe (@Bellator_Europe) January 17, 2022

28-летний Амосов одержал 26 побед в 26 боях. В июне 2021 года он победил единогласным решением Дугласа Лиму и стал новым чемпионом Bellator в полусреднем весе.

34-летний Пейдж одержал 20 побед и потерпел одно поражение. В октябре 2021 года он выиграл у Дугласа Лимы раздельным решением судей.