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Сегодня, 15:59

В Bellator назвали дату титульного боя Амосова и Пейджа

Анна Горшкова
Корреспондент

В Bellator анонсировали титульный бой в полусреднем весе между украинцем Ярославом Амосовым и американцем Майклом Пейджем.

Поединок должен состоятся 13 мая 2022 года на турнире в Лондоне.

28-летний Амосов одержал 26 побед в 26 боях. В июне 2021 года он победил единогласным решением Дугласа Лиму и стал новым чемпионом Bellator в полусреднем весе.

34-летний Пейдж одержал 20 побед и потерпел одно поражение. В октябре 2021 года он выиграл у Дугласа Лимы раздельным решением судей.

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