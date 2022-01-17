В Bellator назвали дату титульного боя Амосова и Пейджа
В Bellator анонсировали титульный бой в полусреднем весе между украинцем Ярославом Амосовым и американцем Майклом Пейджем.
Поединок должен состоятся 13 мая 2022 года на турнире в Лондоне.
28-летний Амосов одержал 26 побед в 26 боях. В июне 2021 года он победил единогласным решением Дугласа Лиму и стал новым чемпионом Bellator в полусреднем весе.
34-летний Пейдж одержал 20 побед и потерпел одно поражение. В октябре 2021 года он выиграл у Дугласа Лимы раздельным решением судей.
Новости