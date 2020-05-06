Российский боец ММА Александр Емельяненко высказался насчет возможного боя с участием телеведущего Владимира Соловьева.

Ранее 59-летний актер Никита Джигурда вызвал 56-летнего Соловьева на бой.

— Есть ли какой-то информационный повод, который зацепил? — вопрос Емельяненко. — Много что обсуждали. Допустим, Владимира Соловьева и его боксерскую технику.

— Я где-то слышал, но не следил за этим. Мне даже кто-то звонил, говорил, что они собрались драться, боксировать. Я у кого-то спросил — и как? Там очень смешно. У них уже песок из задницы сыпется, а они все на ринг лезут, все им драться хочется. Видишь как раскачали спорт — все хотят быть спортсменами и боксировать на ринге. (Илья Андреев)

«Если Тайсон догонит, то отправит спать. Я это понимаю». Емельяненко — про Железного Майка, Усика и Олейника