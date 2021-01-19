Уволенный из UFC российский боец: «Я был мелкой сошкой. Они ждали мою любую оплошность»

Российский боец Brave Роман Богатов выступил с критикой политики UFC, откуда был уволен в июле 2020 года. Тогда Богатов проиграл единогласным решением бразильцу Леонардо Сантосу. Рефери Марк Годдард несколько раз фиксировал нарушения правил со стороны россиянина. После поединка президент UFC Дана Уайт распорядился расторгнуть контракт с Богатовым.

16 января 30-летний Богатов (11-1) дебютировал в Brave, победив единогласным решением судей 27-летнего Нуржана Акишева (11-3) из Казахстана.

«Может, я покажу здесь победы, завоюю пояс, — сказал Богатов после боя. — Кто знает, может, я вернусь. Меньше будет эмоций... Я слишком эмоционально подошел к первому бою. Это было очень быстро. Я за два-три года завоевал пояс М-1, попал в UFC. Возможно, чуть перегрел. Нужно было спокойнее подойти. Как это делает Хабиб. У него был отец. Он ему говорил, что делать, а он четко все это выполнял. Наверное, и мне нужен человек, который бы меня вел. Посмотрим. Я хочу здесь [в Brave] завоевать пояс, здесь увековечить свое имя — как я это ранее сделал в М-1. А потом, если получится, попробую снова в UFC» .

Честно: с Леонардо Сантосом, который не проигрывал в UFC, мне было намного легче, чем с Нуржаном. Намного. Не факт, что UFC — лучшая лига и что там самые сильные бойцы. Одни из лучших, но каждый боец может побить того, кто там в топ-10?.

Дана Уайт недолюбливал Хабиба какое-то время. Он долго был в топах, стоял первым номером [рейтинга], но его никто не допускал [к титульному бою]. Наверное, он не приносил много интереса, смотрибельности не было. А потом изменилась политика, бои Хабиба стали очень много PPV продавать, он стал приносить большие деньги, взлетел, и Дана Уайт его сразу полюбил. То есть если ты выгоден [UFC], вписываешься в эту игру, приносишь деньги, то тебя там будут вести, помогать, все делать для тебя. А если ты им каким-то образом дорогу переходишь, то не думаю, что будешь им интересен.

Я был той мелкой сошкой, через которую мои руководители хотели пробить мостик, чтобы бойцы шли в UFC прямым ходом, без менеджеров. Это им [UFC] было невыгодно, и я уже был у них на карандаше, они ждали мою любую оплошность. Не было же раньше такого, чтобы за нарушение правил человека выкидывали [из лиги]. Они год мне давали бой. Мы его год выпрашивали. И они дали Лео Сантоса. И сказали, что других вариантов нет, или еще год ждать придется.

Отношение к UFC поменялась. Там столько всег намешано. На мой бой поставили судью неоднозначного — Марка Годдарда. Он даже не вглядывался в спорные моменты в моем бою с Сантосом. Судья, политика Даны Уайта... Это поменяло мое отношение к UFC. На принцип единоборств толкает меня к тому, чтобы соперничать с лучшими. Я бы хотел еще раз попробовать [в UFC], но уже в полулегком весе. Я практически не гонял вес — 72-73 кг весил. Человек, который фиксирует вес, был в шоке: «Как ты в легком дивизионе выступаешь?» А Сантос [в день боя], наверное, до 80-82 кг набрал".

(Илья Андреев)