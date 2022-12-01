Усман Нурмагомедов рассказал, как его брат Умар привел его в ММА

24-летний непобежденный чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (16-0) признался, что его старший брат Умар Нурмагомедов (15-0) привел его в единоборства.

«Многие не знают, но именно Умар, мой старший брат, привел меня в спорт, — написал Усман в соцсетях. — Я бы, наверное, никогда не стал тем, кем я стал сегодня, если бы в один день он не забрал меня с улицы и не привел в зал. В детстве Умару никогда не приходилось драться на улице по своей вине, он всегда дрался из-за того, что я полез в какие-то неприятности или еще что-то. И вот однажды он забрал меня в зал, сказав: «Я не всегда буду рядом, ты должен уметь драться сам». И вот оттуда уже все и пошло. Мой старший брат, моя опора».

Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator, победив Патрики Фрейре (24-11) 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США.