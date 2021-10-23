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Усман Нурмагомедов победил Пиетилу на Bellator 269

23 октября, 22:52
Усман Нурмагомедов. Фото Instagram
Усман Нурмагомедов. Фото Instagram
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Российский боец ММА Усман Нурмагомедов победил финна Патрика Пиетилу на турнире Bellator 269 в Москве.

Бой продлился всего один раунд. Россиянин одержал победу удушающим приемом.

23-летний спортсмен одержал 14-ю победу в 14 поединках в ММА и вторую подряд досрочную победу. У его соперника 11 побед и девять поражений.

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

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