Усман Нурмагомедов: «Несправедливо давать мне такого соперника, я хотел показать нормальное шоу»

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов победил финна Патрика Пиетилу на турнире Bellator 269 в Москве. После победы он дал понять, что считает своего соперника слишком слабым для себя.

«Я уже нахожусь в топ-10, — сказал Нурмагомедов после боя. — Несправедливо давать мне такого соперника. Я хотел дать нормальное шоу. Bellator, дайте мне кого-то из топ-10 в следующий раз, потому что хейтеров становится больше

Хабиб в моем углу? Это все для меня. Он учит меня, как вести себя, находится в обществе людей. Не знаю, какая у меня была бы карьера без моего старшего брата.

Это потрясающее чувство — драться у себя на родине. Смотрите, какую публику мы собрали. Спасибо, чтоб пришли".

23-летний спортсмен одержал 14-ю победу в 14 поединках в ММА и вторую подряд досрочную победу. У его соперника 11 побед и девять поражений.

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.