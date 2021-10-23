Токов считает, что он заслуживает боя за титул Bellator

Российский боец ММА Анатолий Токов поделился мнением о своем поединке с представителем Таджикистана Шарафом Давлатмуродовым на турнире Bellator 269 в Москве.

«Спасибо всем за поддержку, — сказал Токов после боя. — Я два года не дрался, это мое возвращение. Дальше буду двигаться только в гору.

Это был тяжелый бой. Я кое-что подзабыл. Дальше буду только прибавлять. Обещаю, что я стану чемпионом этой организации. Всем спасибо

Я заслуживаю боя за титул. Возможно, этот бой не показывает этого. Я не смог даже наполовину раскрыться. Дальше будет только лучше".

Токов одержал победу единогласным решением судей.