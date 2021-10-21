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Усман Нурмагомедов: «Отец и дядя постареют на пять лет, если меня уронят во время боя в Москве»

21 октября, 15:03
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Российский легковес Bellator Усман Нурмагомедов рассказал о том, чувствует ли он волнение и ответственность перед боем в Москве.

«Отец и дядя постареют на пять лет, если меня уронят или остановят. А так, ответственность не давит. Более ответственно отношусь к этому», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции Bellator в Москве.

На счету Нурмагомедова 13 побед в 13-ти поединках. Следующий бой с его участием состоится 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве. Соперником россиянина станет представитель Финляндии Патрик Пиетила.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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