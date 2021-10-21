Боец ММА Шараф Давлатмуродов поделился мыслями о предстоящем дебютном бое в Bellator против Анатолия Токова.

«Обстоятельства сложились так, что мы друг друга выручили. Мы как профессионалы покажем яркий поединок. Мы с ним друзья. Прошу фанатов не говорить о религиозных и остальных моментах, когда дело касается нашего боя», — сказал Шараф Давлатмуродов на пресс-конференции Bellator в Москве.

Бой Давлатмуродов — Токов станет частью турнира Bellator 269, который состоится 23 октября в Москве.

В главном событии вечера легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко встретится с американцем Тимоти Джонсоном.