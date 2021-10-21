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Давлатмуродов — о дебютном бое в Bellator против Токова: «Мы друг друга выручили»

21 октября, 15:06
Шараф Давлатмуродов.
Шараф Давлатмуродов.
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Боец ММА Шараф Давлатмуродов поделился мыслями о предстоящем дебютном бое в Bellator против Анатолия Токова.

«Обстоятельства сложились так, что мы друг друга выручили. Мы как профессионалы покажем яркий поединок. Мы с ним друзья. Прошу фанатов не говорить о религиозных и остальных моментах, когда дело касается нашего боя», — сказал Шараф Давлатмуродов на пресс-конференции Bellator в Москве.

Бой Давлатмуродов — Токов станет частью турнира Bellator 269, который состоится 23 октября в Москве.

В главном событии вечера легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко встретится с американцем Тимоти Джонсоном.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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