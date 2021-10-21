Кто покажет бой Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон?
21 октября, 15:30
23 октября в Москве на «ВТБ Арене» четырехкратный чемпион мира по ММА Федор Емельяненко проведет бой против американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269.
Видеотрансляцию поединка Емельяненко — Джонсон покажут на платном сервисе Okko Спорт. Она начнется примерно в 22.00 по московскому времени. Бой пройдет в формате 5 раундов по 5 минут.
На счету 45-летнего Емельяненко в ММА 39 побед, 6 поражений, и один бой был признан несостоявшимся. У 36-летнего Джонсона — 15 побед и 7 поражений.
Подробную информацию о бое Емельяненко — Джонсон читайте здесь.
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