23 октября в Москве на «ВТБ Арене» четырехкратный чемпион мира по ММА Федор Емельяненко проведет бой против американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269.

Видеотрансляцию поединка Емельяненко — Джонсон покажут на платном сервисе Okko Спорт. Она начнется примерно в 22.00 по московскому времени. Бой пройдет в формате 5 раундов по 5 минут.

На счету 45-летнего Емельяненко в ММА 39 побед, 6 поражений, и один бой был признан несостоявшимся. У 36-летнего Джонсона — 15 побед и 7 поражений.

Подробную информацию о бое Емельяненко — Джонсон читайте здесь.