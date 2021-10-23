Минаков уступил Соуме на Bellator 269

Российский боец ММА Виталий Минаков потерпел поражение в поединке с американцем Саидом Соумой на турнире Bellator 269. Соревнования проходят на «ВТБ Арене» в Москве.

Рефери остановил поединок в третьем раунде в связи с травмой россиянина. Соуме присудили победу технтическим нокаутом.

У 36-летнего Минакова в ММА — 23 победы и 2 поражения. На счету 28-летнего Соумы 8 побед и 2 поражения.

Главным событием турнира станет бой Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон.