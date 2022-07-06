Волкановски сломал руку во втором раунде в поединке с Холлоуэем на UFC 276

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (24-1) рассказал, что в третьем поединке с Максом Холлоуэем (23-7) на UFC 276 он сломал руку.

«Во втором раунде я сломал руку, — сказал австралиец в интервью Sports Illustrated. — Это мешало наносить удары, хоть я все еще мог бить джебы. Как бы то ни было, это было больно, но это того стоило».

Также Волкановски прокомментировал мнение людей, считающих, что ему не получится завоевать титула в легком весе.

«Люди всегда будут сомневаться во мне, и это нормально, — добавил чемпион. — Мне нравится быть андердогом. Я сделал на этом карьеру. Пусть они сомневаются, а я продолжу доказывать их неправоту. Буду доказывать это каждый раз, когда выхожу в клетку. Вы еще не видели меня в лучшей форме. Небо не предел».

Волкановски победил Холлоуэя единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) на UFC 276. Бой состоялся 3 июля на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.