Умар Нурмагомедов: «Вклад Федора в ММА весомее, чем вклад Хабиба»

Боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов сравнил величие Федора Емельяненко и Хабиба Нурмагомедова, своего двоюродного брата.



— Федор принес этот вид спорта в Россию, его вклад нельзя переоценить.Он олицетворял российское ММА. Хабиб продолжил его дело, но вклад Федора весомее, все равнялись на него. Он, по-моему, даже в книге Рекордов Гинееса, не проигрывал 10 лет. Но Хабиб может его догнать, если победит Тони Фергюсона и Джоржа Сен-Пьера, — сказал Нурмагомедов. (Михаил Потапов)