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Умар Нурмагомедов: «Вклад Федора в ММА весомее, чем вклад Хабиба»

12:25
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Боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов сравнил величие Федора Емельяненко и Хабиба Нурмагомедова, своего двоюродного брата.

— Федор принес этот вид спорта в Россию, его вклад нельзя переоценить.Он олицетворял российское ММА. Хабиб продолжил его дело, но вклад Федора весомее, все равнялись на него. Он, по-моему, даже в книге Рекордов Гинееса, не проигрывал 10 лет. Но Хабиб может его догнать, если победит Тони Фергюсона и Джоржа Сен-Пьера, — сказал Нурмагомедов. (Михаил Потапов)

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