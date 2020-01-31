Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев на всероссийском боксерском форуме в Калиниграде высказал позицию по поводу участия в Олимпийских играх-2020 в Токио под нейтральным флагом.

— Наша позиция такая: ехать без флага и гимна нельзя, но если страна скажет ехать — мы поедем, — сказал Кремлев. — Ехать без флага и гимна — это как предать мать. Она тебя воспитала, вырастила, а потом ты за денежки от нее отказываешься. Есть депутаты, не помню их фамилии, которые говорят, что надо ехать под нейтральным флагом. Я не понимаю, как можно с такой позицией быть депутатом. Я думаю, они должны написать заявление и уйти в отставку. Повторюсь, наша позиция — ехать нельзя, но мы поедем, если страна скажет. Спортсмены должны все делать для страны, которая их вырастила и воспитала. Если стране будет нужно, чтобы мы поехали — мы поедем.

9 декабря декабря исполком Всемирного антидопингового агентства на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира. При этом у «чистых» российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом. (Михаил Потапов)