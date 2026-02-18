Умар Кремлев поддержал кандидатуру Павла Карнауха на пост руководителя Союз ММА России

Известный общественный и спортивный деятель, президент IBA Умар Кремлев поддержал кандидатуру Павла Карнауха на пост руководителя Союз ММА России.

«Павел — мастер своего дела, не просто офисный чиновник, а настоящий полевой трудяга», — отметил Кремлев.

С 2016 года Карнаух возглавляет Федерацию ММА Московской области, где зарекомендовал себя как эффективный организатор и сторонник системного развития спорта.

По мнению сторонников кандидата, с приходом Карнауха на пост руководителя Союза ММА России начнется новый этап развития дисциплины. Речь идет о привлечении крупных спонсоров, обеспечении спортсменов необходимым инвентарем, введении призовых выплат на чемпионатах, а также о ремонте и реконструкции существующих залов в регионах и открытии новых спортивных площадок. Отдельное внимание планируется уделить поддержке тренеров и спортсменов.

В числе приоритетных задач — повышение доступности смешанных единоборств, чтобы занятия спортом стали максимально открытыми и доступными для молодежи по всей стране. Также ожидается активное продвижение российских спортсменов на международной арене.