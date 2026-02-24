Боец Синещук получил жуткую травму во время празднования дебютной победы в ММА

В Краснодаре на турнире «Южный Рубеж» дебютировавший в смешанных единоборствах Александр Синещук одержал победу техническим нокаутом над Раулем Уазировым в первом раунде.

После остановки боя спортсмен, представляющий команду «Безумие и отвага», решил эффектно отметить успех и забрался на ограждение октагона, чтобы исполнить сальто назад. Однако приземление оказалось неудачным — нога бойца неестественно выгнулась. Видео инцидента попало в прямой эфир и быстро распространилось в соцсетях.

Сам Синещук позже сообщил, что травма оказалась не слишком серьезной: врачи вправили ногу и наложили гипс. Сейчас он передвигается на костылях и пообещал в будущем праздновать победы скромнее, без опасных акробатических трюков.

Синещук является чемпионом России по всестилевой борьбе, а также победителем краевых турниров по ММА и грэпплингу.

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