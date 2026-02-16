Забит Магомедшарипов подписал контракт с лигой ACBJJ

Бывший боец UFC россиянин Забит Магомедшарипов заключил контракт с лигой ACBJJ. Об этом сообщила пресс-служба организации со ссылкой на ее руководителя Заурбека Хасиева.

«Большие решения принимаются в тишине. Переговоры завершены. Забит Магомедшарипов в ACBJJ. Мы собираем элиту, наблюдайте», — заявил Хасиев.

Магомедшарипов дебютировал в UFC в сентябре 2017 года и провел шесть поединков, одержав шесть побед. Последний бой состоялся в ноябре 2019 года на турнире UFC Fight Night 163, где россиянин единогласным решением судей победил Келвина Каттара.

Всего в активе Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.