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Забит Магомедшарипов подписал контракт с лигой ACBJJ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший боец UFC россиянин Забит Магомедшарипов заключил контракт с лигой ACBJJ. Об этом сообщила пресс-служба организации со ссылкой на ее руководителя Заурбека Хасиева.

«Большие решения принимаются в тишине. Переговоры завершены. Забит Магомедшарипов в ACBJJ. Мы собираем элиту, наблюдайте», — заявил Хасиев.

Магомедшарипов дебютировал в UFC в сентябре 2017 года и провел шесть поединков, одержав шесть побед. Последний бой состоялся в ноябре 2019 года на турнире UFC Fight Night 163, где россиянин единогласным решением судей победил Келвина Каттара.

Всего в активе Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

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Забит Магомедшарипов
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