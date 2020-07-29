Украинский «Хабиб» Ярослав Амосов проведет бой с Фитчем 21 августа

Украинец Ярослав Амосов проведет следующий бой на Bellator 244, сообщили в Prime Fight Management, представляющей интересы спортсмена. 21 августа он встретится с американцем Джоном Фитчем. Турнир пройдет в Анкасвилле (США).

26-летний Амосов выступает в полусреднем весе, у него 23 победы в 23 боях в ММА. Его называют украинским Хабибом Нурмагомедовым. Победа над Фитчем откроет ему перспективу драться за чемпионский пояс.

У 42-летнего Фитча 32 победы, 7 поражений, 2 ничейных результата, один бой признан несостоявшимся.