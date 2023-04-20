Роберт Уиттакер: «Я на 100 процентов уверен, что в следующий раз побью Адесанью»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) заявил, что ему важно победить чемпиона Исраэля Адесанью (24-2) в бою за пояс чемпиона.

«Я очень хочу снова подраться с Иззи, — сказал Уиттакер Ариэлю Хельвани в эфире The MMA Hour. — Конкретно с ним. Я хочу побить его в бою за чемпионский титул. Я побью Иззи, когда мы встретимся в следующий раз. Забавно, насколько это важно для меня.

Я не могу уйти. Я в этой игре, а у него пояс. Я хочу победить. Я хочу забрать титул у него. Я собираюсь победить его. Иззи дрался с Перейрой четыре раза. Мне нужно будет провести с Иззи всего три боя, потому что я побью его. Я на 100 процентов уверен, что в следующий раз я его побью».

Уиттакер дважды дрался с Адесаньей и оба раза потерпел поражение. В первом бою он проиграл нокаутом во втором раунде, а во втором поединке — единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).