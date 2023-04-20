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Конор Макгрегор: «Хабиб — жирная грудастая баба»

Давид Хачатрян
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Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов.
Фото MMA Junkie

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) жестко раскритиковал экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0), когда рассуждал о том, могут ли бойцы отдать свой гонорар сопернику в случае поражения.

Накануне боксеры Райан Гарсия (23-0) и Джервонта Дэвис (28-0) согласились отдать весь свой гонорар победителю.

«Ставил ли кто-нибудь из соперничающих бойцов свои гонорары в пользу другого, а затем выполнял свои обещания? — написал Макгрегор в Twitter. — Мы должны прекратить это дело. Бой — это жестко. Он может закончиться, как угодно. Удача играет чертовски важную роль. Не надо говорить, что вы ставите свой гонорар друг против друга, потому что так никогда не бывает. И это глупо. Тренируйтесь усердно. Боритесь упорно. Зарабатывай свои деньги. А потом наслаждайтесь ими. Благослови вас Бог».

Затем пользователь Twitter написал: «Ты все еще должен Хабибу свой гонорар за бой после того избиения», на что Макгрегор ответил: «Хабиб — жирная грудастая баба, приятель».

Нурмагомедов победил Макгрегора сабмишном в четвертом раунде 6 октября 2018 года на UFC 229 в Лас-Вегасе, США.

Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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