Владислав Ковалев заявил, что хочет провести реванш с Шарой Буллетом в UFC

Чемпион Hardcore FC Владислав «Белаз» Ковалев поделился мнением о борцовских навыках бойца UFC Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова.

«Я смотрел последний бой Шарабутдина на RCC, видел его борьбу. В борьбе Шара не поменялся, он такой же, как и был раньше. Да, Магомедов очень неудобный, я проверил это, когда дрался с ним. Не хочу делать громких заявлений, но я считаю, что в профессиональном поединке у меня было бы гораздо больше шансов. Желаю ему побед в UFC. Но рано или поздно мы с ним встретимся. Я думаю, доберусь и до UFC. Представь, реванш на UFC против Шары Буллета», — приводит слова Ковалева MMA.Metaratings.ru.

В августе 2021 года Магомедов провел поединок против Ковалева. Победу единогласным решением судей одержал Магомедов.