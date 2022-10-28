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Хасбик: «Конор мне не оппонент. Сразу нападу на него, разговаривать не буду»

Хасбик порассуждал о возможной встрече с Макгрегором
Виктория Кравченко
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Хасбик.
Фото Соцсети

Популярный российский блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) рассказал, чем обернется возможная встреча с экс-чемпионом UFC в двух весах ирландцем Конором Макгрегором.

Ранее Хасбик и Макгрегор неоднократно обменивались любезностями в Twitter.

«Конор не оппонент мне вообще, — сказал Хасбик YouTube-каналу FULL SEND PODCAST. — Он вообще никто, просто болтает. И все. Я не захожу в Twitter, не слежу за ним. Да, я смотрю, что он говорит [обо мне]. Я просто наблюдаю. У него будут проблемы там, где мы встретимся».

«Что я сделаю, когда увижу Конора? Смотря как он себя поведет. Не знаю, посмотрим, когда встретимся. Я с ним разговаривать не буду, сразу нападу на него».

Хасбик присутствовал в турнире UFC 280 в Абу-Даби, в главном событии которого Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру и завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе.

Конор Макгрегор
Хасбулла Магомедов (Хасбик)
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