UFC выпустила специальный протокол поведения на майских турнирах

Руководители UFC подготовили специальные протоколы на турниры, которые состоятся во Флориде в течение недели: 9, 13 и 16 мая. Как сообщает MMA Fighting, в связи с пандемией коронавируса, участникам и работникам было разослано письмо с правилами поведения.

По прибытии в принимающую гостиницу спортсмены вместе со своими лагерями пройдут обязательный медицинский осмотр и анализы. Кроме того, бойцы должны будут делать дополнительные медицинские осмотры каждый день, когда они находятся на территории отеля.

В отель будут допущены только бойцы, лицензированные секунданты и персонал UFC, а семья, друзья, партнеры по дополнительным тренировкам и менеджеры — нет.

Каждому бойцу, участвующему в соревнованиях, будут назначены отдельные тренировочные комнаты с ограниченным доступом. Там будут тренировочные маты, дезинфицирующее средство и личная сауна для снижения веса.

Напомним, главным событием UFC 249 станет бой за титул временного чемпиона мира между Тони Фергюсоном (25-3) и Джастином Гэтжи (21-2).