Дана Уайт отреагировал на возвращение Генри Сехудо

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что бывшему двойному чемпиону в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) нужно перестать писать в Twitter и начать тренироваться.

«Сехудо не дерется, он на пенсии, — сказал Уайт в интервью TMZ Sports. — Однако он знает, что должен сделать, чтобы вернуться и получить то, чего он хочет. Пока что я слышу от него только разговоры. Писанина в соцсетях не приведет к боям».

Сехудо объявил о своем возвращении 10 апреля после UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Также он подчеркнул, что в скором времени вернется в список бойцов, которых тестирует Антидопинговое агентство США (USADA).

Сехудо завершил карьеру бойца 10 мая 2020 года после победы над Домиником Крузом (24-3) техническим нокаутом во втором раунде на UFC 249.