UFC рассчитывает провести титульный бой Адесаньи против Веттори в июне

UFC решила не ждать австралийца Роберта Уиттакера и выбрала итальянца Марвина Веттори в качестве следующего претендента на пояс в среднем весе, которым в настоящее время владеет нигериец Исраэль Адесанья, утверждает Combate.com. Планируется, что бой пройдет 12 июня на турнире UFC 263.

Стоит отметить, что на том же турнире Дейвесон Фигейредо будет защищать пояс в наилегчайшем весе в поединке против мексиканца Брэндона Морено.

Напомним, первый поединок Веттори с Адесаньей состоялся в апреле 2018 года на UFC on FOX 29, где победу одержал Исраэль раздельным решением судей.