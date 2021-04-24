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UFC рассчитывает провести титульный бой Адесаньи против Веттори в июне

01:45
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UFC решила не ждать австралийца Роберта Уиттакера и выбрала итальянца Марвина Веттори в качестве следующего претендента на пояс в среднем весе, которым в настоящее время владеет нигериец Исраэль Адесанья, утверждает Combate.com. Планируется, что бой пройдет 12 июня на турнире UFC 263.

Стоит отметить, что на том же турнире Дейвесон Фигейредо будет защищать пояс в наилегчайшем весе в поединке против мексиканца Брэндона Морено.

Напомним, первый поединок Веттори с Адесаньей состоялся в апреле 2018 года на UFC on FOX 29, где победу одержал Исраэль раздельным решением судей.

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