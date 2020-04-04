UFC предложено провести бой Хабиба и Фергюсона в Минске

Бой между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном в Нью-Йорке отменен, но остается небольшая вероятность его проведения в Минске. Об этом сообщил исполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков. Поединок был запланирован на 18 апреля на шоу UFC 249.

Также он рассказал о приезде Нурмагомедова в Минск осенью, где он в качестве гостя посетит белорусско-российский турнир.

Сейчас Минск остается одним из немногих мест, где в условиях пандемии коронавируса возможно проведение спортивных мероприятий.

— Все возможное с нашей стороны было сделано — мы обратились с предложением провести бой в Минске, так что теперь решение за руководством UFC, — цитирует Королькова sputnik.by. — Я все же думаю, что шансов не очень много, потому что до 18 апреля осталось мало времени. Если получится, то мы готовы все быстро организовать. Поддержка со стороны государства у нас есть. Уайт выслушал, поблагодарил за предложение и заверил, что Минск является планом Б. Мы в ожидании официального подтверждения, но пока не ясно, когда оно выйдет.

У нас уже есть подтверждение о приезде Нурмагомедова в качестве гостя, но сейчас все зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в мире. Откроют ли границы, каким будет график турниров, потому что у Хабиба некоторые бои могут перенестись на осень. Есть много нюансов, но предварительно, еще до начала всей этой ситуации с вирусом, мы эти переговоры вели. Не могу сказать, что все это согласовано на 100 процентов, но 80-процентная вероятность точно есть.

Ранее 31-летний Нурмагомедов сообщил, что бой с 36-летним Фергюсоном не состоится из-за распространения коронавируса.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.