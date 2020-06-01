UFC потеряет больше 100 миллионов долларов в 2020 году

Глава UFC Дана Уайт рассказал о финансовых потерях организации в 2020 году. Причина — пандемия коронавируса.

— Большая проблема для любого из видов спорта заключается в потере доходов с продажи билетов, — цитирует Уайта BJ Penn. — Мы потеряем в этом году больше ста миллионов долларов.

Подумайте сами, почему киностудии сейчас не выпускают свои фильмы. Они законсервированы, потому что потеряют сотни миллионов долларов без людей, которые будут покупать билеты. Сейчас очень трудно что-то делать, но я буду двигаться дальше. Мне плевать. Мы пройдем через все это.