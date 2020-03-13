UFC перенесла из-за коронавируса два турнира в Лас-Вегас

UFC на официальном сайте объявила о переносе турниров UFC on ESPN 8 и UFC Fight Night 172 из-за коронавируса. Первоначально они должны были пройти в Колумбусе, 28 марта, и Портленде, 11 апреля, соответственно. Новое место проведения — арена UFC APEX в Лас-Вегасе. Даты остаются те же. Оба мероприятия будут проходить с участием только необходимого персонала и без зрителей.

Отмечается, что владельцы билетов могут запросить полный возврат средств.

Главным боем UFC on ESPN 8 будет поединок Франсиса Нганну (14-3-0) и Жаирзиньо Розенструйка (10-0-0). На апрельском турнире главным будет бой Алистара Оверима (45-18-0) с Уолтом Харрисом (13-7-0).