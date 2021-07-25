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UFC on ESPN 27: результаты основного карда

05:30

В ночь на 25 июля в Лас-Вегасе (США) завершился турнир UFC on ESPN 27.

Результаты основного карда:

Легчайший вес. Адриан Яниз (США) — Рэнди Коста (США): победа Яниза нокаутом во втором раунде (2:11);

Наилегчайший вес. Женщины. Миранда Мэверик (США) — Мейси Барбер (США): победа Барбер раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);

Полулегкий вес. Даррен Элкинс (США) — Дэррик Миннер (США): победа Миннера нокаутом во втором раунде (3:48);

Со-главный бой. Легчайший вес. Кайлер Филлипс (США) — Раулиан Паива (Бразилия): победа Паивы решением судей (29-28, 29-28, 28-28);

Главный бой. Легчайший вес. Кори Сэндхаген (США) — Ти Джей Диллашоу (США): победа Диллашоу раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).

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Сергей Разин все материалы автора

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