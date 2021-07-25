UFC on ESPN 27: результаты основного карда
05:30
В ночь на 25 июля в Лас-Вегасе (США) завершился турнир UFC on ESPN 27.
Результаты основного карда:
Легчайший вес. Адриан Яниз (США) — Рэнди Коста (США): победа Яниза нокаутом во втором раунде (2:11);
Наилегчайший вес. Женщины. Миранда Мэверик (США) — Мейси Барбер (США): победа Барбер раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);
Полулегкий вес. Даррен Элкинс (США) — Дэррик Миннер (США): победа Миннера нокаутом во втором раунде (3:48);
Со-главный бой. Легчайший вес. Кайлер Филлипс (США) — Раулиан Паива (Бразилия): победа Паивы решением судей (29-28, 29-28, 28-28);
Главный бой. Легчайший вес. Кори Сэндхаген (США) — Ти Джей Диллашоу (США): победа Диллашоу раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю